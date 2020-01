Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 08:45 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Viabilità 16 GENNAIO 2020 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA CASSIA E AURELIA, TUTTAVIA CI SONO ANCORA CODE PER TRAFFICO TRA CASSIA BIS E TRIONFALE. IN INTERNA CODETRA DIRAMAZIONE Roma NORD E NOMENTANA E PIU’ VANTI CODE A TRATTI TRA CASILINA E VIA DEL MARE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLazioNE TRA CASILINA E APPIA. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI VERSO LATINA. IN DIREZIONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO. TRASPORTO PUBBLICO A Roma, SULLA LINEA A DELLA METROPLTANA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE SAN GIOVANNI E’ ACCESSIBILE SOLO IN USCITA, IN ENTRATA UTILIZZARE MANZONI O RE DI Roma; RICORDIAMO ... Leggi la notizia su romadailynews

