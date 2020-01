Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: Novità Sulle Nozze! (Di giovedì 16 gennaio 2020) La storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne prosegue a gonfie vele. I due hanno deciso di viversi la loro storia lontani dalle telecamere ed hanno quindi lasciato il Trono Over. Tuttavia adesso, per i fan della coppia, potrebbero esserci delle Novità Sulle loro nozze. Ecco tutti i dettagli. I tempi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che litigavano a Uomini e Donne sembrano essere molto lontani. I due ormai si vivono serenamente la loro storia d’amore, hanno trascorso il Capodanno insieme in Puglia e sui social sono molto attivi scambiandosi messaggi pieni di affetto e amore. Inoltre da parecchio tempo si vocifera che i due ex protagonisti del Trono Over possano presto convolare a nozze. Le indiscrezioni tuttavia non sono finite qui pare infatti che il matrimonio tra Ida e Riccardo possa essere immortalato dalle telecamere televisive. Alcune ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

