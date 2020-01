Tribunale riunisce processi Parnasi, Lanzalone De Vito: 16 imputati (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – Tre processi in uno solo sulla vicenda della realizzazione del nuovo stadio della Roma. I giudici dell’ottava sezione del Tribunale di Roma hanno deciso di riunire i tre procedimenti che vedono alla sbarra da una parte l’imprenditore Luca Parnasi e altre 11 persone (tra i quali l’ex assessore regionale all’Urbanistica, Michele Civita, il consigliere regionale Adriano Palozzi e quello capitolino Davide Bordoni) per reati che vanno dall’associazione per delinquere alla corruzione e al finanziamento illecito, e dall’altra l’ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, il commissario dell’Ipad (l’istituto previdenziale dei dipendenti di Roma Capitale), Fabio Serini, accusati a vario titolo di traffico di influenze illecite e associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, e infine il presidente dell’Assemblea ... Leggi la notizia su romadailynews

