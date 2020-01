Sequestrate polizze vita defunto direttore Banca Carige (Di giovedì 16 gennaio 2020) Fabrizio Tenerelli La Procura di Imperia ha incaricato la polizia di procedere al sequestro di alcune polizze vita, intestate all'ex direttore di Banca Carige, prima che venissero riscosse dall'ex collega di lavoro e dall'ex badante, entrambi a giudizio per circonvenzione Avevano cercato di depredarlo di ogni avere: beni per oltre 6 milioni di euro, riducendolo in precarie condizioni di salute. Sono stati scoperti, indagati e rinviati a giudizio, ma come se ciò non bastasse, hanno anche cercato di riscuotere alcune polizze vita a lui intestate, per complessivi 300mila euro, approfittando della sua morte. E’ una storia di crudeltà d'animo quella che viene da Sanremo. Lui, Giacomo Anfossi, è un anziano ex direttore di Banca Carige, un uomo benestante, ma anche generoso. Loro: l’ex collega Gian Luigi Ranise e l'ex badante Amelia Rossi, sono accusati di aver cercato di ... Leggi la notizia su ilgiornale

Sequestrate polizze Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sequestrate polizze