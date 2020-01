Polveri sottili e PM10: chi inquina davvero l’aria? (Di giovedì 16 gennaio 2020) Mentre le città bloccano le automobili per fronteggiare l’aumento di Polveri sottili nell’aria, si scopre che non è il traffico automobilistico la prima causa dell’invasione delle Polveri sottili nel Centro-Nord del Paese. È, piuttosto, il riscaldamento residenziale. Il consumo di legna, pellet e carbonella, combustibili minoritari all’interno delle nostre case, incide sull’inquinamento residenziale per oltre il 90 per cento. Di più: nel bacino padano la prima sorgente di emissione per le Polveri sottili (PM10) è rappresentata dal settore riscaldamento (55%). Il contributo maggiore all’inquinamento residenziale (oltre il 90% del PM10 e il 64% del Pm2,5) è dato dalla combustione della legna e delle biomasse. Spiega oggi Corrado Zunino su Repubblica: Lo studio di Life PrepAir, progetto della Regione Emilia su co-finanziamento europeo nato nel febbraio 2017 per trovare in sette ... Leggi la notizia su nextquotidiano

UNICEF_Italia : In questi giorni l'Italia boccheggia per i livelli altissimi delle polveri sottili: un nemico invisibile ma con eff… - gsalis3 : #Smog a #Roma, è beffa Capitale: con i blocchi aumentano le polveri sottili. E i vigili girano su auto #diesel !… - nazucox : RT @NinoGalloni: “Le polveri sottili vengono sollevate la mattina presto da tutti i veicoli gommati. L’unico modo per eliminarle oltre il 6… -