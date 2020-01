Polmonite virale in Cina: primo caso in Giappone, paziente già guarito (Di giovedì 16 gennaio 2020) In Giappone le autorità hanno confermato la presenza di un paziente affetto dalla Polmonite virale diffusasi in Cina nelle scorse settimane: si tratta di un cittadino cinese residente a Kanagawa, tornato in Giappone il 6 gennaio scorso, dopo un viaggio a Wuhan, città cinese dove ha avuto origine l’epidemia. L’uomo, ha precisato il Ministero della Salute, come riferito dall’agenzia Kyodo, è stato ricoverato il 10 gennaio scorso ed è stato dimesso ieri perché guarito. La Thailandia aveva confermato la presenza del primo paziente affetto da Polmonite virale al di fuori della Cina lunedì scorso. In Cina invece sono 41 i casi accertati di persone colpite dal nuovo tipo di coronavirus: 7 sono state dimesse, mentre 6 sono in gravi condizioni, e una è morta, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalle autorità sanitarie di Wuhan. Le autorità sanitarie di Wuhan hanno ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

