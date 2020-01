Micro wellness, l’allenamento psico-fisico a portata di device (wearable) (Di giovedì 16 gennaio 2020) «Tempus fugit» scriveva Virgilio qualche manciata di secoli fa. Eppure, mai locuzione fu più appropriata per descrivere i giorni nostri, sempre più frenetici e densi, dove il tempo corre inesorabile tanto da non bastarci mai. Nemmeno per dedicarlo a un po’ di attività fisica. Secondo uno studio effettuato lo scorso anno dalla Commissione Europea, infatti, pare che il 40% degli italiani intervistati attribuisca alla mancanza di tempo la propria inattività sportiva. Solo una scusa? Non per tutti visto che un quinto di loro vorrebbe davvero prendersi cura del proprio aspetto e sentirsi meglio. Un dato significativo, che riflette il trend del momento, quello del Micro wellness (Making Incremental Changes to Reconnect Ourselves), secondo il quale il tradizionale allenamento indoor lascerebbe spazio a un approccio più soft e olistico, ove possibile immerso nella natura. Per ... Leggi la notizia su vanityfair

