Meteo Roma: previsioni per venerdì 17 gennaio (Di giovedì 16 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per venerdì 17 gennaio Nubi sparse nelle ore mattutine, sole prevalente nel pomeriggio; tempo stabile in serata anche se con molte nubi diffuse. Nella notte si attendono piogge sparse. Temperature comprese tra +2°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 17 gennaio Tempo stabile nel corso delle ore diurne con nubi sparse su gran parte del territorio, maggiori aperture sui settori centrali e meridionali. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare fino a dar luogo nella notte a piogge estese su tutti i settori e neve in Appennino oltre 1300 metri. Meteo Italia: previsioni per venerdì 17 gennaio Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità bassa o nebbie specie su coste e pianure. Al pomeriggio deboli precipitazioni su Liguria e Piemonte, asciutto altrove con ampie schiarite sui settori alpini. In serata tempo in ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : #Meteo Roma: previsioni per venerdì 17 gennaio: Meteo Roma: previsioni per venerdì 17… - Mauro_di_Roma : Avviso ai #gretini: è in atto un forte 'riscaldamento globale' ... ?????????? - Affaritaliani : Meteo 17 gennaio. Ultimo giorno di sole splendente, poi tornano le nuvole -