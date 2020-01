LIVE Dakar 2020, 16 gennaio in DIRETTA: Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah, Sainz ipoteca il trionfo. Attesa per Alonso (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE MOTO 11.40 Anche i quad sono giunti al traguardo. Si è imposto il polacco Sonik con 3’16” di vantaggio sul cileno Casale e 4’19” sull’altro cileno Enrico. In classifica generale guida sempre Cassale con 21’16” sul francese Vitse e 1h03:00 su Sonik. 11.32 Fernando Alonso deve ancora arrivare al checkpoint del km 271, al km 212 era in undicesima posizione. 11.30 Carlos Sainz conserva il primo posto in classifica con 10’17” di vantaggio e 10’23” su Peterhansel: il trionfo dell’iberico sembra ormai in cassaforte alla vigilia dell’ultima tappa, si preannuncia una lotta serrata per il secondo posto. 11.25 Incredibile vittoria di Stephane Peterhansel! Il francese si è imposto con appena 10 secondi di vantaggio su Nasser Al-Attiyah, il ... Leggi la notizia su oasport

