LIVE Dakar 2020, 16 gennaio in DIRETTA: Peterhansel vince di 10” su Al-Attiyah, Sainz ipoteca il trionfo. Alonso ottavo (Di giovedì 16 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA DELLE MOTO CRONACA DELLE AUTO CLASSIFICA DELLE MOTO CLASSIFICA DELLE AUTO 12.50 Fernando Alonso giunge al traguardo, ottavo posto di tappa per lo spagnolo a 16’25” da Peterhansel. L’asturiano è tredicesimo nella generale a 4h43:18, top ten impossibile visto che è lontana 58 minuti. 12.15 Sono arrivati anche i camion, tripletta russa e di Kamaz. Ha vinto Karginov con 1’27” di vantaggio su Sotnikov e 3’25” su Shibalov, quarto l’altro Kamaz del russo Nikolav a 4’18”. 11.40 Anche i quad sono giunti al traguardo. Si è imposto il polacco Sonik con 3’16” di vantaggio sul cileno Casale e 4’19” sull’altro cileno Enrico. In classifica generale guida sempre Cassale con 21’16” sul francese Vitse e 1h03:00 su Sonik. 11.32 Fernando Alonso deve ... Leggi la notizia su oasport

