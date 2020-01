Linea 2, corse straordinarie della metropolitana in occasione di Napoli-Fiorentina (Di giovedì 16 gennaio 2020) Trenitalia ha annunciato corse straordinarie della Linea 2 della metropolitana in occasione della gara di sabato 18 tra Napoli e Fiorentina, che si disputerà allo Stadio San Paolo. Linea 2 corse metropolitane straordinarie dopo l’incontro di calcio Napoli-Fiorentina di sabato 18 gennaio. Su richiesta della Regione Campania, Trenitalia fara’ circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio. A gara ultimata, a intervalli di circa 10 minuti e in relazione all’afflusso dei viaggiatori, quattro corse straordinarie partiranno dalla stazione di Campi Flegrei verso Napoli Piazza Garibaldi e Gianturco in orario compreso tra le 22.50 e le 23.20. In direzione Pozzuoli, invece, previsto un solo treno straordinario con partenza programmata alle 23.00. Il biglietto del treno, che e’ preferibile procurarsi in anticipo per evitare ... Leggi la notizia su 2anews

Busitaliacamp : Linea 57: prolungamento corse da/per Coperchia (SA) - TplRoma : RT @francescadit: @romamobilita salve linea 892 le corse 7.52 e 8.09 dir Valle Aurelia sono state annullate? @TplRoma - stampamezzogior : TRENITALIA CAMPANIA, LINEA 2: CORSE STRAORDINARIE DOPO LA PARTITA NAPOLI – FIORENTINA -