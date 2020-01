L’allenatore del Lipsia: “Demme è un giocatore con un’esperienza eccezionale” (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’allenatore del Lipsia, Julian Nagelsmann, ha parlato oggi in conferenza stampa. Tra i temi toccati, anche quello della cessione di Diego Demme al Napoli. Ecco le parole del tecnico: “Diego Demme è un giocatore con un’esperienza eccezionale. Era una figura determinante sia in campo che fuori. In termini sportivi, la partenza di Diego è una perdita. Ma a volte il calcio è di più. Abbiamo lasciato che realizzasse il suo sogno”. L'articolo L’allenatore del Lipsia: “Demme è un giocatore con un’esperienza eccezionale” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

