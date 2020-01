La streamer Pokimane ringrazia Ninja per aver lasciato Twitch (Di giovedì 16 gennaio 2020) Durante la scorsa estate, il noto streamer Ninja ha accetta un contratto con Mixer per lasciare definitivamente Twitch. La cosa è stata molto contestata da alcuni, tuttavia altri come la streamer Pokimane hanno lodato tale scelta."Tutto quello che posso dire è Dio benedica Ninja per averlo fatto. Quando Ninja ha fatto la sua mossa, tutte le piattaforme hanno dato un valore in dollari agli streamer." - ha dichiarato la ragazza.Pokimane ha poi sottolineato l'importanza della mossa di Ninja, grazie alla quale anche altre piattaforme hanno deciso di ingaggiare gli streamer con generosi contratti. Pensiamo ad esempio a Shroud che è passato a Mixer, DisguisedToast a Facebook Gaming e CouRage a YouTube.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

