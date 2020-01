Incidente stradale a Rimini: morto 63enne (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tragico Incidente stradale a Rimini, in via Emilia. La vicenda è successa durante le prime ore della sera di mercoledì 15 Gennaio 2020. Un uomo di 63 anni è stato investito e ucciso mentre camminava lungo la via Emilia. L’uomo è stato colpito da una Mercedes Classe A mentre camminava sul ciglio della strada in un tratto poco illuminato. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i medici del 118 i quali, dopo aver praticato le prime cure necessarie, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Incidente stradale a Rimini Sul luogo dell’Incidente sono giunti anche i Carabinieri, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso per poter stabilire l’esatta dinamica dello scontro. In base ad una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita alle spalle dall’auto ed è rimbalzata sul cofano prima di finire a terra. L’uomo avrebbe riportato ... Leggi la notizia su notizie

