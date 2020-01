Foggia, bomba contro un centro anziani (Di giovedì 16 gennaio 2020) I clan mafiosi di Foggia continuano a colpire in città e lanciare segnali preoccupanti della loro presenza sul territorio, prendendo di mira chi ha provato a sfidarli. È il caso di Cristian Vigilante, dirigente di una Residenza Sanitaria Assistenziale già vittima di un attentato dinamitardo lo scorso 3 gennaio.Ieri sera un ordigno è stato fatto esplodere davanti al centro anziani "Il Sorriso di Stefano" in via Vincenzo Acquaviva a Foggia. Illesa la donna che si trovava all'interno per pulire il locale, danneggiata l'insegna del centro, l'ingresso e alcune auto parcheggiate lì davanti.La struttura presa di mira fa parte del gruppo Sanità Più, il cui responsabile delle risorse umane è proprio quel Cristian Vigilante che negli anni scorsi aveva denunciato per estorsione alcuni esponenti della mafia Foggiana poi finiti a processo per quelle accuse.Nessuno è rimasto ferito, ma è evidente ... Leggi la notizia su blogo

