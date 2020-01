Filippine, 16 casi di polio: il virus arriva a Manila (Di giovedì 16 gennaio 2020) L’area metropolitana di Manila registra il primo caso di poliomielite, da quando in settembre l’infezione è ricomparsa dopo quasi 2 decenni nelle Filippine. Il Dipartimento della Sanità ha confermato la diagnosi in un bimbo di 3 anni di Quezon City (Regione Capitale), portando a 16 il bilancio dei colpiti che risiedono soprattutto nella zona di Mindanao, nel Sud del Paese. Le autorità sanitarie hanno rinnovato l’invito alle famiglie, ad aderire alla campagna di vaccinazione organizzata sotto l’egida di Oms e Unicef per proteggere i bambini fra Mindanao e l’area di Manila.L'articolo Filippine, 16 casi di polio: il virus arriva a Manila Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

