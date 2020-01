Eriksen e Giroud all’Inter, trattativa in chiusura: tutti i dettagli (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le ultime notizie sulle trattative di calciomercato dell'Inter raccontano della chiusura vicina per Giroud ed Eriksen. L'attaccante è disposto a rinunciare a 1 milione sull'ingaggio, una mossa che di fatto lo spinge verso la maglia nerazzurra. Per il centrocampista danese il Tottenham chiede 20 milioni, dall'Italia ne offrono 10. Il viaggio a Londra del ds Ausilio è servito anche per colmare questa distanza. Leggi la notizia su fanpage

