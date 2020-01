Civitavecchia, smantellata rete sfruttatori prostituzione: 4 arresti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 4 persone, tutte indagate per il reato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Il provvedimento e’ scaturito dai risultati ottenuti in un’indagine dei Carabinieri della Stazione di Passoscuro avviata a seguito della ricezione di una denuncia per minacce presentata da una giovane ragazza romena che si prostituiva lungo la SS1 Aurelia nei confronti di una ‘collega’ connazionale, dopo un litigio sorto per contendersi la piazzola di sosta lungo la strada statale ubicata all’altezza di Aranova. Dopo essere riusciti a risalire all’identita’ della rivale, i Carabinieri hanno anche scoperchiato la strutturata rete di sfruttatori che la ‘proteggeva’: nel corso delle indagini, infatti, e’ ... Leggi la notizia su romadailynews

