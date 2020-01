Carlo Nordio, "La riforma di Bonafede? Un mostro incostituzionale. Non serve la Consulta per dire no" (Di giovedì 16 gennaio 2020) La prescrizione? "Un mostro". Carlo Nordio boccia con decisione la nuova legge: "È un mostro incostituzionale". Lo fa in una intervista al Giornale in edicola giovedì 16 gennaio. Alla domanda se basterà la decisione della la Consulta per eliminarla, la risposta è: "No, basta molto meno: il buonsenso Leggi la notizia su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Lo dice anche l'ex magistrato Carlo Nordio: il caso Gregoretti sarebbe un processo politico, visto che la stessa Pr… - Fontana3Lorenzo : ?? Anche l'ex magistrato Carlo Nordio afferma che il processo contro Matteo Salvini avrebbe solo uno scopo politico!… - LegaSalvini : GREGORETTI, NORDIO: 'SE SALVINI VERRÀ PROCESSATO SARÀ UNA DECISIONE POLITICA. LA PROCURA SI È PRONUNCIATA' -