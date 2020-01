Calciomercato Inter, Lazaro chiuso dai nuovi acquisti: andrà in prestito (Di giovedì 16 gennaio 2020) Inter scatenata nella finestra di Calciomercato invernale: Lazaro può lasciare spazio ai nuovi arrivati in casa nerazzurra. Le ultime I sempre più vicini approdi all’Inter di Ashley Young e di Leonardo Spinazzola minano le possibilità di permanenza di Valentino Lazaro. Il giocatore, come fa sapere gianlucadimarzio.com, sarebbe già con le valigie in mano. La società nerazzurra sta pianificando di spedire in prestito il laterale austriaco, per permettergli di crescere acquisendo esperienza e minutaggio, evitando così un sovraffollamento sulla fascia. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Young @Inter a 1.5 più bonus a presenze @ManUtd: giocatore tra domani e sabato a Milano #calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, in missione a Londra: viaggio di mercato con Eriksen e Giroud nella lista nerazzur… - MarcoBovicelli : #Inter, ecco #Spinazzola: giocatore atterrato a Milano, ora visite idoneità e poi la firma sul contratto. Le prime… -