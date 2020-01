Benevento, maxi frode all'Inps per un milione di euro (Di giovedì 16 gennaio 2020) Simone Savoia maxi operazione della Guardia di Finanza: 110 indagati per truffa ai danni dello Stato, reati tributari e riciclaggio, 10 misure cautelari eseguite 248 capi d’imputazione, 110 indagati per truffa ai danni dello Stato, reati tributari e riciclaggio, 10 misure cautelari eseguite, circa 60 Fiamme Gialle impiegate. È il risultato di una vasta operazione della Guardia di Finanza scattata all’alba che ha consentito di smantellare in provincia di Benevento una struttura criminale che da anni truffava l’Inps con una rete di finte attività commerciali intestate a prestanome. Grazie a un’inesistente attività documentata da fatture e ricevute commerciali false, queste imprese assumevano lavoratori che dopo qualche tempo venivano licenziati. Questi lavoratori fittizi presentavano poi domanda di disoccupazione alla Previdenza Sociale; una volta accreditata ai disoccupati, ... Leggi la notizia su ilgiornale

