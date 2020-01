Australian Open 2020: gli outsider e le possibili rivelazioni. Tsitsipas per il primo Slam, Shapovalov e Kyrgios sognano. E Berrettini…. (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il conto alla rovescia è ormai partito e tra tre giorni inizierà il primo Slam dell’anno. Gli Australian Open sono ormai vicinissimi ad alzare il sipario su un’edizione che potrebbe segnare l’inizio di una nuova epoca tennistica. I Big Three sono sempre i grandi favori e a loro si aggiunge anche il russo Daniil Medvedev, ma il gruppo degli outsider è davvero molto folto e sono tanti anche coloro che si candidano ad essere delle possibili rivelazioni. Ci sarà una prima volta Slam a Melbourne? Daniil Medvedev ha dimostrato agli US Open di andare vicinissimo a questo titolo e la sua candidatura tra i favoriti è più che giusta. Un gradino sotto sembrano essere coloro che sono come il russo alla ricerca del primo Major della loro carriera. Stefanos Tsitsipas ha chiuso l’anno con la vittoria delle ATP Finals e le aspettative sul greco sono davvero altissime, anche ... Leggi la notizia su oasport

