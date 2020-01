Aspettando Picard: le serie più importanti della saga di Star Trek (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il prossimo 24 gennaio su Amazon Prime Video debutterà Star Trek: Picard, attesissima nuova serie che appartiene all’universo narrativo del telefilm fantascientifico cult del 1966. A distanza di oltre 50 anni, il franchise nato dall’idea di Gene Roddenberry non accenna a diminuire la sua forza propulsiva: negli scorsi decenni ha dato origine a una decina di serie tv live-action e animate, 12 film e innumerevoli altri prodotti fra videogame e merchandising. Ora vedremo in una veste completamente nuova il ritorno di uno dei personaggi più memorabili, Jean-Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart e reso immortale dalla serie spin-off Star Trek: Next Generation. Tralasciando la serie originale senza la quale niente sarebbe potuto esistere, ecco quali sono le tappe imperdibili di questo viaggio televisivo stellare. 1. La serie animata https://www.youtube.com/watch?v=T-EoyUtdLdc Concluso ... Leggi la notizia su wired

