Verona: quello che Juric chiede ai terzi di difesa (Di mercoledì 15 gennaio 2020) A volte i difensori del Verona di Juric si sganciano in avanti. Sono movimenti che succedono anche nelle squadre di Gasperini Il Verona di Juric ha molti concetti simili con le squadre di Gasperini. Per esempio, capita spesso di vedere un terzo di difesa sganciarsi in avanti, per andare a riempire l’area. Un esempio: Rrahmani, si vede nella slide sopra, situazione che ha portato al secondo gol contro il Genoa. Movimenti di questo tipo sono difficili da leggere per gli avversari, perché improvvisi. Inoltre, consentono di occupare meglio il fronte d’attacco, con più uomini. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

sarettaxvi : niente, ero alla stazione di Brescia e stavo aspettando beatamente il treno per Verona rendendomi conto solo alle 1… - mattiamaestri46 : Ma quello da spedire a Verona non poteva essere #Biraghi? Dopo che è scarso tant'è che #DiMarco gli piscia in testa… - shamireSsn_ : RT @BenjieFede: Quando creiamo uno show non esistono regole. Stiamo costruendo il nostro concerto all’Arena di Verona dalla A alla Z: pensa… -