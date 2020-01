Tumori, il Piemonte esporta in Bosnia il proprio modello di diagnosi e cura (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Una Rete Oncologica ed un programma di screening dei Tumori in Bosnia Herzegovina: è questo il progetto al via grazie alla collaborazione tra Città della Salute di Torino, Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta e istituzioni Bosniache. Il piano, finalizzato in particolare al contrasto delle patologie che interessano utero e mammella, si inserisce in un accordo ormai storico di cooperazione fra i due Paesi e prevede che una squadra di medici parta per andare nella zona di Zenica nei prossimi 3 anni. Lo scopo è stato quello, a partire dal periodo successivo alla devastante guerra nei Balcani, di accompagnare la Bosnia in un percorso di miglioramento complessivo degli standard sia in ambito sanitario che nella formazione universitaria. Il progetto finanziato con 800mila euro Il 12 gennaio si è riunito il gruppo di riferimento per la gestione e realizzazione del progetto, che ... Leggi la notizia su thesocialpost

