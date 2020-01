Tequila Works difende Google Stadia: "In futuro arriveranno delle feature che vi lasceranno di stucco" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) In un'intervista con Gameindustry, Raul Rubio, CEO e direttore creativo di Tequila Works, ha voluto spendere alcune parole su Google Stadia, di come il suo titolo Gylt sia arrivato sulla piattaforma streaming e di quello che pensa sarà il futuro di questo servizio.Gylt, per chi non lo sapesse, è l'unico titolo esclusivo presente sulla piattaforma di Google, pertanto è rimasto sotto gli occhi di molti giocatori per parecchio tempo, compresi quelli delusi dall'esclusività. Come è stato raggiunto questo accordo con Google?La compagnia si sarebbe avvicinata a Tequila Works due anni fa, presentando al team, ormai noto a tutti per l'avventura indie RiME, la tecnologia Stadia, richiedendo agli sviluppatori di realizzare su di essa un titolo in esclusiva. Google si sarebbe anche offerta di finanziare e produrre il progetto.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

