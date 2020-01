Tennis, Matteo Berrettini supera Marc Polmans in due set nel primo match del Kooyong Classic 2020 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Buona la prima per Matteo Berrettini, che nella giornata inaugurale del Kooyong Classic 2020, torneo d’esibizione tradizionalmente fissato a ridosso degli Australian Open, ha sconfitto il padrone di casa Marc Polmans in due set con il punteggio finale di 6-4 6-4. Il Tennista romano, che aveva deciso di rinunciare all’ATP Cup per rimettersi al meglio da un piccolo problema addominale, è dunque sceso in campo per la prima volta nel nuovo anno con la chiara intenzione di trovare il ritmo partita in vista dell’attesissimo Slam in programma a Melbourne dal 20 gennaio al 2 febbraio. Secondo il sorteggio ad affrontare Berrettini sarebbe dovuto essere il sudafricano Kevin Anderson, ma si è poi verificato un cambio di programma e a scendere in campo è stato il ventiduenne australiano, numero 133 del ranking ATP. L’allievo di Vincenzo Santopadre ha strappato il servizio ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Tennis, Ranking ATP (13 Gennaio 2020): Nadal in testa, ma Djokovic è vicino. Matteo Berrettini in Top-10 - RivieraSportit : Tennis. Mager pronto all'esordio nelle qualificazioni dell'Australian Open. Il suo allenatore Matteo Civarolo crede… - LuzbelMont66 : @KDJ_tennis Matteo Berrettini... -