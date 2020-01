Sorteggio Australian Open 2020: estrazione tabelloni principali. Data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Giovedì 16 gennaio (ore 08.00) si svolgerà il Sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2020, primo Slam di tennis in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio. Si definiscono i vari accoppiamenti per il prestigioso torneo che andrà in scena sul cemento di Melbourne, l’Australia è ancora alle prese con gli incendi e l’aria è irrespirabile: il programma potrebbe subire dei mutamenti e alcune partite potrebbe disputarsi indoor anche se ne sapremo di più nei prossimi giorni, la cosa certa è che domani mattina si svolgerà il Sorteggio. Alla competizione parteciperano 128 uomini e altrettante donne, bisognerà però attendere la conclusione delle qualificazione per conoscere i nomi di tutti i tennisti che prenderanno parte all’evento. Tra gli uomini riflettori puntati sulle stelle Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer mentre tra le donne il pronostico è ... Leggi la notizia su oasport

Leonard40959202 : Sorteggio Australian Open domani mattina alle 8 ora italiana. - sportface2016 : Ecco quando sarà il sorteggio degli #AusOpen #AustralianOpen -