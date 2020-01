Soroptimist dona all’Arma un kit per registrare denunce delle vittime di violenza (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Napoli: Soroptimist dona all’Arma valigetta con kit informatico (pc, microfono e webcam) per registrare le denunce delle vittime di violenza di genere. Questa mattina, presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Capodimonte, la Presidente del Club Napoli Soroptimist International d’Italia, Anna Rosaria lorio, insieme alla Presidente Nazionale dell’Unione Mariolina Coppola ha consegnato al Comandante Provinciale, Generale Canio Giuseppe La Gala, un kit informatico destinato alla “Stanza tutta per sé” inaugurata nel dicembre del 2016 come spazio dedicato alle deposizioni di vittime di abusi o violenza di genere. Il kit -un pc, un microfono e una webcam– è contenuto in una valigetta portatile per consentire ai militari di raccogliere ovunque occorra le testimonianze delle vittime di violenza e permette di registrare con elevata sensibilità acustica ogni elemento utile, ... Leggi la notizia su 2anews

