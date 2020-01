Smog a Milano, l’allarme del pediatra: “Bimbi più esposti, a rischio sviluppo e capacità cognitive” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Lo Smog che negli ultimi giorni sta soffocando le città mette a rischio soprattutto la salute dei bambini, che in proporzione respirano fino al doppio di particolato rispetto agli adulti. Con potenziali conseguenze molto gravi per la loro salute, a livello respiratorio ma non solo. "È accertato che può provocare danni al neurosviluppo e alle capacità cognitive del bambino", ha spiegato a Fanpage.it Marco Peretti, allergologo e pneumologo della Pediatria dell'ospedale Niguarda di Milano, "l'inquinamento provoca l'aumento dei casi di asma e fino all'1 per cento della mortalità respiratoria in bimbi esposti. Questi sono danni diretti e accertati". Leggi la notizia su fanpage

