"Sembri Michael Jackson", Raffaella Fico è irriconoscibile - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ludovica Marchese Raffaella Fico condivide un selfie in bianco e nero su Instagram, ma viene travolta dalle critiche per essere ricorsa eccessivamente alla chirurgia estetica. Lei, da parte sua, non può che ammettere i ritocchi a cui si è sottoposta nel corso del tempo Capelli ricci, fisico longilineo e un sorriso che ammalia. Parliamo di Raffaella Fico, showgirl italiana diventata famosa sul piccolo schermo dopo aver preso parte al Grande Fratello. La Fico, inoltre, è finita spesso sui giornali per la relazione con il calciatore Mario Balotelli con cui ha avuto anche una bambina, Pia Balotelli, che oggi ha 7 anni. Tuttavia, il merito della sua straordinaria bellezza non si deve esclusivamente a madre natura. Infatti, che Raffaella Fico sia ricorsa alla chirurgia estetica non è certo una novità. Per chi la ricorda dal momento che ha messo piede nella casa del Grande ... Leggi la notizia su ilgiornale

aaarcenciel : @P0ISONEDCHARM lo spero anch’io ! mi piace fare nuove amicizie, e tu sembri amichevole ???? già ... ti ringrazio… - Noovyis : (“Sembri Michael Jackson”. Raffaella Fico irriconoscibile: il web la ‘asfalta’) Playhitmusic -… -