Sardine a Bologna, anche Pif sul palco: “Questi ragazzi hanno portato a casa un successo enorme, finalmente mi sento meno solo” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sul palco delle Sardine a Bologna ci sarà anche Pif. Il regista siciliano ha annunciato la sua presenza, confermata anche sulla pagina Facebook del movimento, alla manifestazione del 19 gennaio in programma proprio nel capoluogo emiliano, dove tutto è iniziato: “Mi hanno telefonato dando per scontato che sposassi la causa. E hanno fatto bene. Finalmente mi sento meno solo“, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. Per Pif le Sardine meriterebbero un film: “In America su tutto questo ci avrebbero già fatto un film. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. Questi ragazzi hanno portato a casa un successo enorme: qualunque cosa diventeranno, nulla sporcherà la loro partenza”. Per Pierfrancesco Diliberto – in arte Pif – le piazze non sono una novità: “Partecipo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Sardine Bologna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sardine Bologna