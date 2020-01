Prodi: "bene Zingaretti, torni a dialogare con la gente" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) "Credo che lo sforzo di Zingaretti sia assolutamente condivisibile in quanto vuole riportare il partito al dialogo con la gente. Dialogo indispensabile: l'unico che lo può fare è il Partito democratico. Cosa che finora non ha fatto bene": lo ha affermato Romano Prodi in un'intervista a La Stampa in cui si è soffermato sull'iniziativa del segretario dem. "Zingaretti sta elaborando per il dopo", ha osservato l'ex premier, "dopo le elezioni regionali. Da quel che ho capito il seminario di Contigliano è fatto per una riforma del partito che verrà successivamente. Di questo c'è bisogno. E circa il giudizio vedremo, perché non ho notizia di come questa riforma verrà fatta". Per Prodi "l'obiettivo è quello di ricostruire la fiducia nella democrazia attraverso la partecipazione, e se darà frutti o meno lo vedremo nei mesi prossimi". "O conseguirà una ... Leggi la notizia su agi

fisco24_info : Prodi: 'bene Zingaretti, torni a dialogare con la gente': 'Credo che lo sforzo di Zingaretti sia assolutamente cond… -