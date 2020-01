Parma Roma, i convocati di Fonseca: torna Kluivert (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera in Coppa Italia contro il Parma Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la gara di domani sera contro il Parma in programma al Tardini alle 21.15. tornano disponibili sia Justin Kluivert che Davide Santon. Leggi la notizia su calcionews24

