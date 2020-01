Ora arriva la conferma del Tar: via la scorta a Capitano Ultimo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Alberto Giorgi È stata confermata la revocata della scorta a Capitano Ultimo: ecco la sentenza del Tar del Lazio. Il legale annuncia il ricorso Adesso è arrivata la conferma anche del Tar del Lazio: è stata ufficializzata la revoca della scorta a Capitano Ultimo. La sentenza del tribunale amministrativo regionale ha rigettato nei fatti il ricorso per il mantenimento della scorta all'ufficiale dell'Arma dei Carabinieri Sergio de Caprio. A darne notizia, all'Agi, Antonino Galletti, legale del colonnello della Benemerita, che annuncia il ricorso: "Il Tar aveva già precedentemente annullato con sentenza un provvedimento di revoca, ma questa volta ha deciso diversamente. Faremo appello al Consiglio di Stato perché riteniamo che permanga un pericolo attuale nei confronti dell'ufficiale dell'Arma, come evidenziato in tante sentenze penali dove è stata accertata in via definitiva ... Leggi la notizia su ilgiornale

