MotoGP, Marc Marquez lancia l’allarme: “La riabilitazione è più complicata del previsto. Spero di essere ai Test” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Marc Marquez sembra avere qualche dubbio sul suo stato di forma in vista dell’inizio della stagione 2020 che incomincerà il 7 febbraio con i test MotoGP in Malesia mentre il GP del Qatar è in programma un mese dopo sul circuito di Losail (8 marzo). In occasione del galà catalano dello sport, il Campione del Mondo ha fatto un bilancio su questo inverno di avvicinamento al nuovo campionato iridato visto che sta recuperando dall’intervento alla spalla destra effettuato lo scorso 27 novembre per una sublussazione emersa al termine dei test di Jerez: “La riabilitazione vorrei che procedesse meglio perché è più complicata del previsto. L’anno scorso mi sono operato alla spalla sinistra e la riabilitazione è stata diversa: stavolta sembrava più facile e veloce, ma non lo è. Spero di riuscire a rimettermi in forma e di riuscire a partecipare al primo test della stagione in ... Leggi la notizia su oasport

