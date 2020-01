Maria De Filippi nella bufera | Panico al trono classico di Uomini e Donne | Anticipazioni (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Maria De Filippi nella bufera a causa del Panico al trono classico di Uomini e Donne. Le Anticipazioni di domani infatti vedranno arrivare nuovi personaggi ma sarà un flop o una rinascita per il programma? Se per Maria De Filippi il trono over è un porto sicuro dove avere uno share alto, non è lo … L'articolo Maria De Filippi nella bufera Panico al trono classico di Uomini e Donne Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

trash_italiano : Vince la serata Maria De Filippi con #cepostaperte con 5.900.000 spettatori e il 30,20% di share - SmorfiaDigitale : Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Armando incalzato da Maria De Filippi ... - tempoweb : Su Armando Incarnato scoppia il caos Dramma over a #UominieDonne -