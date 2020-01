Crisi Libia, Di Maio: “Una missione europea sarebbe un passo importante” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Libia, Di Maio riferisce in Camera al Senato: “Una missione europea in Libia sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne”. Intervenuto al Senato per riferire sulla Crisi libica, il leader del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato degli ultimi sviluppi sulla Libia rilanciando l’ipotesi di una missione italiana sul territorio. Di seguito il video della seduta in Senato. Libia, Luigi Di Maio riferisce in Senato: “Una missione europea sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne” Luigi Di Maio ha ribadito come una missione europea possa essere un passaggio fondamentale per limitare le interferenze esterne in Libia. “Una missione europea in Libia sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne anche perché gli europei sono quelli che più hanno da ... Leggi la notizia su newsmondo

