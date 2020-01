Cosa succede se passi un anno nello spazio, ma il tuo gemello resta sulla Terra (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Essere gemelli è già un’eccezione, ma essere gemelli ed entrambi astronauti è davvero un unicum assoluto. Buon per la Nasa: l’agenzia spaziale statunitense infatti ha valorizzato al massimo il duo composto da Scott e Mark Kelly. Come forse ricorderete, nel 2015 Scott Kelly è partito per raggiungere la Stazione spaziale internazionale, per una vera e propria permanenza da record: ha vissuto per un anno in orbita, tornando dopo 340 giorni. Il fratello Mark, invece, è rimasto a Terra, di fatto diventando un ottimo soggetto per uno studio comparato. In questo video, il giornalista di Wired Usa Robbie Gonzalez si confronta con la dottoressa Francine Garrett-Bakelman, tra gli autori della ricerca “The Nasa Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight”. La studiosa spiega quali sono le maggiori dritte che la permanenza e il ritorno di Scott Kelly sulla ... Leggi la notizia su wired

NicolaPorro : Ecco cosa succede davvero a tenere tanti soldi fermi sul conto corrente. Ce lo spiega @leopoldogasbarr in questo ar… - repubblica : Allarme smog in Italia, cosa succede nelle grandi città [aggiornamento delle 08:28] - LegaSalvini : MENO 11! ECCO COSA SUCCEDE SE DICI QUALCOSA CONTRO IL PD Domenica 26 gennaio ore 7-23 metti una croce sul simbolo… -