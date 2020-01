C'è posta per te, John Travolta in trattative dopo il successo di Johnny Depp? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La nuova stagione di C'è posta per te ha aperto con un record di ascolti anche grazie alla presenza di Johnny Depp, e tra i prossimi ospiti internazionali potrebbe esserci John Travolta. John Travolta tra i prossimi ospiti di C'è posta per te? A giudicare dalla boccata d'ossigeno che Johnny Depp e il people show hanno dato agli ascolti di Canale 5, lo scorso sabato, l'eventualità di un nuovo divo internazionale in trasmissione non è da escludere. Soprattutto perchè, in una nota ufficiale rilasciata dalla Iervolino Entertainment, società italiana che ha portato avanti le trattative per la presenza di Depp, si legge che sono stati stretti accordi con John Travolta. Che sia proprio il programma di Maria De Filippi quello designato a ospitare l'interprete di cult indiscutibili come La febbre del sabato ... Leggi la notizia su movieplayer

