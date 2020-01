Bianca Guaccero, addio doloroso a Detto Fatto: ecco dove si ‘trasferisce’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo due anni al timone di Detto Fatto, Bianca Guaccero ha deciso di lasciare la Rai. Secondo quanto scrive il settimanale Chi, la presentatrice avrebbe già firmato un contratto con Sky. A quanto pare dalla prossima stagione televisiva la Guaccero sarà al timone di un format tutto nuovo e in onda di mattina. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta. Bianca Guaccero continua la conduzione Bianca Guaccero dopo essere stata al timone di Detto Fatto per due anni, prendendo il posto di Caterina Balivo, sembra aver deciso di lasciare il programma. Per ora, sul suo nuovo progetto in Sky non si hanno tante notizie ma come già anticipato in precedenza pare che la collega di Jonathan vuole cambiare strada. Dopo aver debuttato al cinema come attrice, tra fiction e film, la bella pugliese si è dedicata alla conduzione, diventata ormai la sua più grande passione. Detto Fatto non decolla Nonostante la ... Leggi la notizia su kontrokultura

25e82c1a95c1496 : RT @Iperborea_: Comunque auguri anche a Bianca Guaccero, Enrico Mentana e Giulia De Lellis. Sì, il fatto di essere nata lo stesso giorno d… - DettoFattoRai2 : Trovare l'abito dei sogni per rendere magico il giorno più bello non è semplice: Nicole Cavallo è a #dettofattorai… - KontroKulturaa : Bianca Guaccero, addio doloroso a Detto Fatto: ecco dove si 'trasferisce' - -