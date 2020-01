Bambini a scuola divisi in base al reddito: è polemica a Roma (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È bufera a Roma per la decisione di una scuola elementare di dividere i Bambini in base al reddito. Secondo quanto riportato dalla presentazione sul sito web dell’istituto, l’IC Via Trionfale di Roma sembra applicare un procedimento che prevede la suddivisione degli alunni in quattro categorie. A ognuna di esse è affidate uno specifico spazio all’interno degli edifici dell’istituto. Bambini divisi a scuola in base al reddito I genitori degli alunni hanno esposto le loro lamentele dopo essere venuti a conoscenza del trattamento riservato ai propri figli. È la stessa scuola IC Via Trionfale (nata nel 2012/2013 dall’accorpamento con la scuola Secondaria di Primo Grado di Via Vallombrosa) a renderlo noto. “La sede di via Trionfale e il plesso di via Taverna accolgono alunni appartenenti a famiglie del ceto medio-alto, mentre il Plesso di via Assarotti, ... Leggi la notizia su notizie

