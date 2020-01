Traffico Roma del 14-01-2020 ore 10 | 30

Traffico Roma del 14-01-2020 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma trovati dalla redazione Traffico in aumento lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare con code tra la Casilina e l’abbia ci sentiamo sul tratto Urbano dell’a24 confine dal raccordo verso il centro così sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti sempre in direzione del centro città sulla Salaria code da Villa Spada alla tangenziale est In ...

Traffico Roma del 13-01-2020 ore 16 : 30 : TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO C’E’ UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. UN ALTRO INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA SI PROCEDEA A RILENTO IN VIA DI VAL CANNUTA NELLE DUE DIREZIONI. UN TERZO INCIDENTE SU CORSO FRANCIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA LUIGI BODIO. SI RALLENTA SULLA TANGENZIALE EST TRA VIA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, ...

Traffico Roma del 13-01-2020 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Traffico in coda per incidente sulla via Flaminia tra il raccordo e via di Grottarossa in direzione del centro intenso il Traffico sulla Cassia con code tra ...

Smog Roma : blocco del Traffico - PM10 oltre i limiti in 4 centraline su 13 : I livelli di concentrazione delle polveri sottili a Roma sono superiori alla norma per il 6° giorno consecutivo: è in calo il numero di centraline con rilevazioni sopra i livelli di guardia. I dati di Arpa Lazio riferiti a ieri mostrano uno sforamento in 4 centraline su 13 del valore massimo tollerato di PM10 nell’aria (50 microgrammi per metro cubo): oltre i limiti i valori segnati a Preneste (56), Magna Grecia (55), Cinecittà (62) ...

Traffico Roma del 13-01-2020 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Oggi sciopero indetto dal sindacato USB sulla rete di bus gestita dal consorzio privato Roma Bielle saranno possibili stop fino alle ore 17 e poi dalle 20 A ...

Traffico Roma del 13-01-2020 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova di raccordo in direzione di Roma incolonnamenti per Traffico anche lungo la carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Ardeatina code sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale est trafficata alla via Flaminia tra il raccordo e via dei Due Ponti in direzione del ...

Traffico Roma del 12-01-2020 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti per Traffico e dallo svincolo della Laurentina è quello della Appia in carreggiata esterna rallentamenti per Traffico sulla via sarai tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe direzione centro Si procede a rilento anche sulla tangenziale Tra via Salaria a via dei Campi Sportivi direzione Foro Italico ...

Traffico Roma del 12-01-2020 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma pomeriggio a Bari trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare bravi rallentamenti per Traffico tra lo svincolo della Appia e l’ardeatina nelle due carreggiate nel quartiere Centocelle possibili rallentamenti per un incidente in via delle Robinie all’altezza di via degli Ontani oggi alle 20:45 la Roma affronterà l’olimpico la Juventus attive le misure relative alla ...

Traffico Roma del 12-01-2020 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto sul Raccordo Anulare rallentamenti per un incidente tra lo svincolo della Ardeatina Laurentina in carreggiata interna possibili rallentamenti per un altro incidente avvenuto in via Prenestina all’altezza di via del Maggiolino nelle due direzioni prosegue lo stop alla circolazione all’interno della fascia verde per le auto più ...

Traffico Roma del 12-01-2020 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione di luce verde circolazione scorrevole sul Raccordo Anulare sulle consolari tutto tranquillo anche sulla rete viaria cittadina da segnalare solo un incidente in via degli Scipioni in prossimità di via Virginio Orsini a San Pietro dalle 930 celebrazioni in Vaticano limitazione la sosta e alla circolazione sulle strade a ridosso della Basilica di San ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma una buona serata Bentrovati all’ultimo appuntamento con il Traffico e la viabilità per la giornata odierna circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Ci sono code per un incidente tra Bufalotta e diramazione Roma Nord in direzione quindi degli uscite Flaminia e Cassia ricordiamo che ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali vie consolari in direzione della centro città sulla via Cassia coda storta la Giustiniana e del raccordo a via di Grottarossa code anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto poi sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale Ciò nonostante non mancano segnalazioni di incidenti Iniziamo da Roma nord Ci sono code sulla via Cassia partire dal raccordo Siena via di Grottarossa verso il centro ma anche da Tomba di Nerone sul raccordo in uscita dalla nel quartiere Trieste il Traffico è ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane tutto regolare lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare già penalizzata da un incidente avvenuto tra le uscite La Rustica Baby code sulla tangenziale ...