Regina Elisabetta, la dieta esclusiva a base di tramezzini e champagne (Di martedì 14 gennaio 2020) Detiene il record di reggenza più duratura in assoluto e, alla tenera età di 93 anni, è la donna più potente al mondo. La Regina Elisabetta II deve avere un segreto! Che sia l’alimentazione? La dieta reale Aglio e cipolla sono assolutamente banditi! Sembra sia una regola imposta a tutta la famiglia reale. Sull’alito fresco Elisabetta è intransigente. Bere l’acqua del rubinetto? Fuori questione! Piuttosto alcolici in gran quantità: il suo cocktail preferito è il gin unito al Dubonnet, accompagnati da una fettina sottile di limone e ghiaccio. Sua maestà beve regolarmente un bicchiere di champagne alla sera, mentre durante i pasti preferisce il vino. Esigenze reali Anche la Regina mangia panini, ma attenzione ai dettagli: Pane bianco senza crosta con cetriolo, uovo, maionese e salmone affumicato, per quando è più affamata. Prosciutto e mostarda o ... Leggi la notizia su velvetgossip

