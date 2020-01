Napoli, l’accusa di Riccardo Gaucci: “Aurelio De Laurentiis fece un’offerta a papà, lui non accettò e fu fatto fuori” (Di martedì 14 gennaio 2020) Riccardo Gaucci, figlio dell’ex presidente del Perugia Luciano, ha parlato a Il Mattino raccontando alcuni retroscena dell’estate del 2004. Si tratta proprio del periodo in cui il Napoli passò nelle mani di Aurelio De Laurentiis. “Con la mia famiglia siamo stati davvero vicino al Napoli. Non me ne sono mai occupato personalmente, ma papà diceva sempre che era tutto per fatto. Cosa accadde? De Laurentiis fece un’offerta a papà, ma lui non accettò. Così mio padre fu fatto fuori e De Laurentiis si è preso il Napoli. Per me è stato un peccato perché avremmo potuto unire le forze. A chi non piacerebbe oggi far parte del Napoli? Peraltro con le conoscenze che ho maturato in questi anni sarei pronto a tornare di corsa in un club italiano”. Dichiarazioni sicuramente curiose e che dovrebbero avere un seguito. Chissà se in mezzo ai tanti problemi attuali del Napoli ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

