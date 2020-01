Milan, il comunicato sulla cessione di Borini (Di martedì 14 gennaio 2020) «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini a Hellas Verona. Il Club ringrazia Fabio per la professionalità e le qualità personali dimostrate in questi anni, augurandogli tutto il meglio per il futuro professionale e personale». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

