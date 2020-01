“Mi hai tradito con lei!”. Forum, scoppia la rissa in studio: Barbara Palombelli costretta ad intervenire (Di martedì 14 gennaio 2020) “A te piacciono le vecchie!”, esordisce così la donna (un’attrice) mentre si scaglia verbalmente e fisicamente contro quello che dovrebbe essere suo marito (quantomeno nella finzione di Forum). Ma partiamo con odine perché è stata una puntata decisamente movimentata del tribunale televisivo “Forum” in onda su Canale 5 e condotto da Barbara Palombelli. Una donna scopre nel computer le chat hard del marito e lo prende a calci in tv. Tra i coniugi finisce in rissa sotto gli occhi allibiti del pubblico in studio. Laura aveva portato in causa il marito Yuri dopo aver scoperto d’essere stata tradita via pc. I due sono sposati da solo un anno ma, dopo le nozze, la donna ha scoperto quasi per caso che il marito si era divertito con una serie di avventure con delle donne più grandi. “Tu mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Le vecchie! Ha un’attrazione verso le vecchie. Verso le decrepite” ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

paoloroversi : 'Devi prendermi prima della fine del lavoro. Hai 7 giorni, dopodiché sarò scomparso e non mi troverai mai più. Se n… - FOXSportsIT : El Shaarawy: 'Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per lasciare un ricordo… - Osmin__ : RT @pataepisi: Storia di saggezza popolare Ci sono due arance su un albero, una più grande ed una piccola. La piccola all’improvviso sta p… -