Lucca, si dà fuoco per evitare lo sfratto: morto 41enne (Di martedì 14 gennaio 2020) Si chiamava Edson Pinheiro Da Silva Filho, il 41enne che ieri si è dato fuoco in casa per evitare lo sfratto esecutivo del suo appartamento ad Altopascio, in provincia di Lucca. Questa mattina è morto. Purtroppo, nonostante i tempestivi soccorsi, per il 41enne non c’è stato nulla da fare e nella mattinata di oggi, martedì 14 gennaio, i medici hanno dovuto dichiarare il suo decesso. Il 41enne, residente ad Altopascio in provincia di Lucca, è deceduto in queste ore nell’ ospedale di Pisa dove era stato trasportato d’urgenza e ricoverato subito dopo essersi dato fuoco. Fin dai primi momenti, le condizioni di salute del 41enne di origini brasiliane erano apparse gravissime. L’uomo inizialmente è stato soccorso dai vicini e successivamente dal personale sanitario del 118. Quando ... Leggi la notizia su bigodino

