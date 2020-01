L'Iran annuncia i primi arresti per l'aereo abbattuto. Rouhani: "Puniremo tutti i responsabili" (Di martedì 14 gennaio 2020) “L’Iran ha avviato un’indagane a tutto campo sull’aereo ucraino” abbattuto “e alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore”. Lo ha detto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili, senza però indicare il numero esatto delle persone finite in manette, né la loro identità. “Lo stato maggiore delle forze armate, che è stato incaricato delle indagini, ha interrogato molte persone”, ha spiegato Esmaili, citato dalla tv di Stato Iraniana. Anche la magistratura ha avviato un’indagine in collaborazione con l’esercito, l’Organizzazione per l’aviazione civile e altre organizzazioni che si occupano di attacchi cibernetici ed elettronici, ha aggiunto il portavoce.Ma Teheran – anche alla luce delle proteste che da giorni scuotono il Paese - ... Leggi la notizia su huffingtonpost

NicolaPorro : #DiMaio lascia o raddoppia, non si capisce nulla (se non che #M5S è alla frutta). Fermi tutti: #Zingaretti annuncia… - fax1974 : RT @HuffPostItalia: L'Iran annuncia i primi arresti per l'aereo abbattuto. Rouhani: 'Puniremo tutti i responsabili' - HuffPostItalia : L'Iran annuncia i primi arresti per l'aereo abbattuto. Rouhani: 'Puniremo tutti i responsabili' -