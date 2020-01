Jonathan Kashanian parla delle sue fidanzate e del suo più grande amore: “Lei ora ha un marito, io la volevo sposare” (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella puntata di ieri di Detto Fatto, durante la sua famosa Superclassifica, Jonathan Kashanian ha parlato delle “prime volte” dei vip. Durante un simpatico botta e risposta con Bianca Guaccero, il vincitore del grande Fratello ha parlato delle sue ex fidanzate e del suo più grande amore. “Quante donne ho avuto? Mi stai davvero facendo questa domanda in diretta su Rai 2? Inizio a sudare e mi devo togliere i vestiti. Ok, ti dico la verità. Ho avuto meno di 10 storie vere, ma se includi i flirt con bacio ed estensione di bacio di più. La più importante di tutte le mie fidanzate? Con questa persona ci vedremo per il mio compleanno tra l’altro. Lei è una persona con cui volevamo sposarci ed avere dei figli. Ma come, non sai chi è?” A quel punto la Guaccero bisbigliando ha detto: “Ma chi? Quella che si chiama come me?” Jonathan però ha smentito: ... Leggi la notizia su bitchyf

infoitcultura : Jonathan Kashanian, “Ho paura mi sento male” - infoitcultura : Jonathan Kashanian, paura in studio: “Mi sento male” - infoitcultura : Jonathan Kashanian, malore in diretta a Detto Fatto? «Mi sento male». Bianca Guaccero interviene -